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Этот таинственный мир

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Главная психологическая ошибка века: почему эффект Даннинга-Крюгера оказался мифом

Главная психологическая ошибка века: почему эффект Даннинга-Крюгера оказался мифом

Почти 30 лет мы использовали эффект Даннинга-Крюгера как универсальный аргумент в любых спорах. В 1999 году исследователи заявили: люди с низкими навыками слишком некомпетентны, чтобы осознать свой дефицит знаний.

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