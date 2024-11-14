Россия наступает: новости СВО от 14 ноября 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 994 день спецоперации России на Украине

Сегодня, 14 ноября 2024 года российские войска продолжают удерживать инициативу на нескольких фронтах, с активными боями и продвижением на Угледарском и Часов-Ярском направлениях, где ВС РФ занимают стратегически важные позиции.
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