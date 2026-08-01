День города: кто-то танцует с саблями, кто-то ест баурсаки, кто-то бегает с коромыслом. А чем сегодня занимаетесь вы?.
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День города: кто-то танцует с саблями, кто-то ест баурсаки, кто-то бегает с коромыслом. А чем сегодня занимаетесь вы?.
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