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Мантуров: Авто из РФ подешевеют при снижении ставки и затрат на логистику

Мантуров: Авто из РФ подешевеют при снижении ставки и затрат на логистику

Вице-премьер — глава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров допустил снижение цен на машины отечественного производства в случае уменьшения ключевой ставки и снижения логистических затрат.

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