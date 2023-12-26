Мантуров: Авто из РФ подешевеют при снижении ставки и затрат на логистику

Вице-премьер — глава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров допустил снижение цен на машины отечественного производства в случае уменьшения ключевой ставки и снижения логистических затрат.
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