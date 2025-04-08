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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Монте-Карло (ATP). 2-й круг. Зверев поборется с Берреттини, Циципас – с Томпсоном, Дрэйпер сыграет с Гироном

Монте-Карло (ATP). 2-й круг. Зверев поборется с Берреттини, Циципас – с Томпсоном, Дрэйпер сыграет с Гироном

Сетка турнира здесь. Rolex Monte-Carlo Masters Монте-Карло, Монако 6 – 13 апреля 2025 ATP 1000 Призовой фонд – 6 128 940 евро Открытые корты, грунт Второй круг Александр Зверев (Германия)  Маттео Берреттини (Италия) Дата проведения 8 апреля, 15.

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