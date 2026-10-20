На 737 MAX 10 приходится около трети заказов на все самолеты Boeing Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) может выдать Boeing сертификат типа для самолёта 737 MAX 10 уже 20 октября.
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