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Царьград

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ISU предоставил нейтральный статус Валиевой и Игнатовой

ISU предоставил нейтральный статус Валиевой и Игнатовой

Камила Валиева и Александра Игнатова (Трусова), русские фигуристки, а также Петр Гуменник, участник Олимпиады-2026, получили нейтральный статус для выступления на международных турнирах от Международного союза конькобежцев (ISU).

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