Русская весна

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Зеленский предупредил Запад тайным посланием о судьбе контрудара ВСУ — NYT

Зеленский предупредил Запад тайным посланием о судьбе контрудара ВСУ — NYT

Президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением о том, что контрнаступление ВСУ откладывается, отправил послание Западу о возможном провале планируемого удара, пишет NYT со ссылкой на опрошенных экспертов.

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