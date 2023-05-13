Президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением о том, что контрнаступление ВСУ откладывается, отправил послание Западу о возможном провале планируемого удара, пишет NYT со ссылкой на опрошенных экспертов.
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