Макгрегор: привязанные к золоту валюты в БРИКС нанесут удар по доллару

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор, заявил, что БРИКС, в котором лидирующее место занимает Россия, может создать привязанную к золоту валюту, способную нанести серьезный удар по доллару.