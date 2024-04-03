Макгрегор: привязанные к золоту валюты в БРИКС нанесут удар по доллару

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор, заявил, что БРИКС, в котором лидирующее место занимает Россия, может создать привязанную к золоту валюту, способную нанести серьезный удар по доллару.
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