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Куда ведет плавающая дорога в Китае: зачем ее проложили вдоль реки, а не поперек

Куда ведет плавающая дорога в Китае: зачем ее проложили вдоль реки, а не поперек

Поднявшие в небо дроны туристы неожиданно для себя заметили двигающиеся прямо по реке автомобили. Заинтересовавшись странной картиной, люди провели беспилотники с камерами за колонной и выяснили, куда ведет знаменитая плавающая дорога посреди гор Китая.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
У  Китая  деньги  есть, вот  и  делают  всякие  причуды  , типа  моста  на воде, либо  же  стеклянного моста.
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