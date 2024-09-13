Куда ведет плавающая дорога в Китае: зачем ее проложили вдоль реки, а не поперек

Поднявшие в небо дроны туристы неожиданно для себя заметили двигающиеся прямо по реке автомобили. Заинтересовавшись странной картиной, люди провели беспилотники с камерами за колонной и выяснили, куда ведет знаменитая плавающая дорога посреди гор Китая.
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