Поезд врезался в легковушку на переезде в Забайкалье

В ночь на 7 апреля водитель легкового автомобиля врезался в грузовой поезд на железнодорожном переезде станции Амазар Могочинского района, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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