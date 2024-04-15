Боррель просит ЕС ускорить помощь Украине с ПВО

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил каналу Antena 3, что планирует созвать встречу глав Минобороны и МИД государств Евросоюза, где призовет ускорить оказание поддержки киевскому режиму, особенно "в области ПВО".
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