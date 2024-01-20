Руководитель «Театра поэтов в Москве» высказался по поводу отзыва званий за антироссийскую деятельность

Влад Маленко: «Если ты не с народом, зачем пробиваешь себе звания от имени этого народа?» Законопроект, предусматривающий конфискацию имущества за распространение ложной информации о российской армии, будет представлен на рассмотрение российского парламента в понедельник, сообщает в Телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.