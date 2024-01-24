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Царьград

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“Щедрость” Киркорова, скамья для Ефанова и судебная биполярочка: главные новости к утру 24 января

“Щедрость” Киркорова, скамья для Ефанова и судебная биполярочка: главные новости к утру 24 января

Царьград Самара представляет актуальные новости страны и региона на утро 24 января.Самарцы будут в недоумении Сторонники укронациостского режима продолжают попытки избавиться от всего,что вызывает у них ассоциации с России.

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Комментарии
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Александр Глущенко
может уже хватит рекламировать пенсионеров , особенно этого лупоглазого какаду? Уже месяц обсуждаете , не надоела эта &quot;розовая голубятня&quot;?
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16 час.

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