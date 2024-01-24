Царьград Самара представляет актуальные новости страны и региона на утро 24 января.Самарцы будут в недоумении Сторонники укронациостского режима продолжают попытки избавиться от всего,что вызывает у них ассоциации с России.
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