Закон и Порядок

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Китайские пользователи соцсетей поддерживает войну на Украине, в то время как несогласные опасаются высказывать мнение

Китайские пользователи соцсетей поддерживает войну на Украине, в то время как несогласные опасаются высказывать мнение

Аспирант одного из ведущих университетов Пекина Тимоти Лю почти две недели не постил в Weibo, китайском аналоге Twitter, и не обсуждал украинский конфликт со своими однокурсниками.

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