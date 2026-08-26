В Котовске пожар в логистическом центре Wildberries после удара БПЛА

В Котовске Тамбовской области в результате удара украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) произошел серьезный пожар в логистическом центре Wildberries, площадь возгорания составила 40 тысяч квадратных метров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии