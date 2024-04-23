Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Святые» Бандера и Шухевич: западенская молельня под управлением нациста-униата в Сибири

«Святые» Бандера и Шухевич: западенская молельня под управлением нациста-униата в Сибири

"Житель Омска подозревается в реабилитации нацизма. Следственными органами СК России по Омской области на основании материалов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по региону, возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.

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Комментарии
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Александр Бабин
Но ведь кто то этот маразм разрешил и предоставил помещение.Может сначала их вычислить и взять в разработку как предателей России.
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12 час.
лл
лина любимцева
Когда уже будут работать российские спецслужбы?!!   КГБ просрало СССР. А ФСБ - просрет Россию?
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7 час.
владимир рябченко
Почему большевики отделили Церковь от государства??? Потому что религия одна из причин войн...
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