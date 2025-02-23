Крупнейшее религиозное собрание Кумбха Мела в Индиии отмечают раз в 12 лет, однако в этом году фестиваль стал по-особенному знаменательным.
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Крупнейшее религиозное собрание Кумбха Мела в Индиии отмечают раз в 12 лет, однако в этом году фестиваль стал по-особенному знаменательным.
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