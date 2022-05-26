«1000 и 1 шоурум»: в Челябинске планируют открыть иранский торговый дом

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил создать в Челябинске иранский торговый дом. Открыть торговый дом, по словам Губернатора, планируется в виде шоурума с презентацией иранских товаров Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочей поездки в Иран, которая состоялась 25 мая, предложил создать в Челябинске торговый дом этой страны Предложение было озвучено на заседании постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Тегеране.