Магазины Adidas в России могут открыться весной 2024 года

Обновленные магазины бренда Adidas могут открыться в России весной 2024 года, ожидается, что они сменят название, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелицу REC + retail group Наталию Кермедчиеву.