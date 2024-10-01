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Царьград

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Иран атаковал Израиль. Следом - перестройка? "Молчать невозможно"

Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами. Весь мир замер в ожидании того, что будет дальше. Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко не исключает, что Тегеран ждёт перестройка.

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