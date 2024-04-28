Мирный житель погиб в Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ

При обстреле со стороны ВСУ в городе Пологи Запорожской области утром 28 апреля погиб мужчина, а его члены семьи были ранены, также разрушена инфраструктура, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, добавив, что спасатели и представители делегации региона уже работают на месте трагедии.
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