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Подольские онкологи отметили профессиональный праздник

Подольские онкологи отметили профессиональный праздник

Подольские онкологи 4 февраля отмечают свой профессиональный праздник. Эта дата имеет огромное значение в медицине, так как раковые заболевания все чаще встречаются из-за стресса, плохой экологии и нездорового образа жизни.

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