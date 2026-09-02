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Новости Брянска

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Правительство выделило Брянской области 150 млн на энергоснабжение зимой

Средства пойдут на закупку резервных источников энергоснабжения для стабильной работы ТЭК зимой.Правительство РФ выделило региону дополнительное финансирование для обеспечения бесперебойной работы топливно-энергетического комплекса в зимний период 2026-2027 годов.

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