Дмитрий Певцов рассказал о работе фонда гуманитарных инициатив «Орион» Мила ЯкобссонПо словам Дмитрия Певцова, создание Фонда – «архиважное событие», так как подобные организации объединяют усилия отдельных волонтеров, помогают упорядочить и систематизировать оказание адресной помощи нуждающимся.
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