СОБОЛЕВ: Думал, что побил рекорд Веретенникова, оказалось – догнал. Теперь надо забить еще

«Игра сложилась достаточно просто. Возможно, потому что забили два быстрых гола. Потом играли по счету, продолжая комбинировать.
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