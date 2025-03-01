В Ивановской области ночью повысится средняя температура

На смену ясной погоде придут облака и осадки, а морозное солнце утратит свои позиции.Эра безоговорочного доминирования области повышенного атмосферного давления над центральными регионами Восточно-Европейской равнины завершается.
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