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Ивановские новости

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В Ивановской области ночью повысится средняя температура

В Ивановской области ночью повысится средняя температура

На смену ясной погоде придут облака и осадки, а морозное солнце утратит свои позиции.Эра безоговорочного доминирования области повышенного атмосферного давления над центральными регионами Восточно-Европейской равнины завершается.

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