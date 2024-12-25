Fox News: крейсер ВМС США за ночь обстрелял два американских истребителя

Fox News сообщил, что ракета прошла в 30 метрах от самолета.<strong>Ракетный крейсер военно-морских сил (ВМС) США USS Gettysburg сбил по ошибке истребитель F/A-18, позднее обстреляв еще один американский самолет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии