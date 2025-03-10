В Госдуме предложили изымать животных у недобросовестных хозяев

С инициативой выступил депутат Владимир Бурматов Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии Владимир Бурматов предложил на законодательном уровне закрепить норму о конфискации домашних животных у недобросовестных хозяев для решения проблемы с нападением безнадзорных собак.
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