Руководитель парка «Патриот» отказался признавать вину в мошенничестве

В правоохранительных органах рассказали, что начальник парка «Патриот» полковник запаса Вячеслав Ахмедов не признает вину в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, но заявил, что готов сотрудничать со следствием.
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