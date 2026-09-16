Разбившийся в Лос-Анджелесе вертолет обеспечивал освещение для NBC и Telemundo

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Вертолет, разбившийся в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) во вторник вечером, использовался местными отделениями телеканалов NBC и Telemundo для освещения дорожно-транспортного происшествия.
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