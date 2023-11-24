Глава Харьковской ОВА Синегубов заявил о повреждении объекта инфраструктуры

На территории Харьковской области в результате взрыва оказался поврежден инфраструктурный объект. Соответствующую информацию в пятницу, 24 ноября, глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов опубликовал у себя в Телеграм-канале.
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