ФШР намерена изучить объяснения гроссмейстера Дубова, который проспал матч ЧМ

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов назвал сомнительным заявление российского гроссмейстера Даниила Дубова, который заявил, что проспал матч чемпионата мира по блицу против американца Ханса Ниманна.
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