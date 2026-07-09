Вот и ответ. Пока шёл саммит НАТО, в Сети появилась информация о действиях России и Китая

Пока в Анкаре шёл саммит НАТО, а Дональд Трамп хвалил Владимира Зеленского и обещал украинской стороне ракеты, в западной прессе синхронно вышло расследование о том, что военное Россия и Китай готовят ответ на эскалацию Запада.