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Царьград

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Вот и ответ. Пока шёл саммит НАТО, в Сети появилась информация о действиях России и Китая

Вот и ответ. Пока шёл саммит НАТО, в Сети появилась информация о действиях России и Китая

Пока в Анкаре шёл саммит НАТО, а Дональд Трамп хвалил Владимира Зеленского и обещал украинской стороне ракеты, в западной прессе синхронно вышло расследование о том, что военное Россия и Китай готовят ответ на эскалацию Запада.

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