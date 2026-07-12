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Горсков: если будет серия пенальти, преимущество получит Аргентина

Горсков: если будет серия пенальти, преимущество получит Аргентина

Во втором полуфинале турнира действующий чемпион мира Аргентина сыграет со сборной Англии. Обе команды вышли в полуфинал через тяжелые четвертьфиналы, завершившиеся только в дополнительное время, а букмекеры не могут определить явного фаворита встречи.

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