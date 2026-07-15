Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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— Оля, это моя квартира, и я сама решаю, кому помогать, — заявила мать

— Оля, это моя квартира, и я сама решаю, кому помогать, — заявила мать

Семь лет назад, в один из пасмурных осенних вторников, мне позвонила мама. Сквозь шум соединения, кашель посторонних людей и механический голос диктора, объявлявший номера талонов в очереди, прорвался её энергичный, почти радостный голос.

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