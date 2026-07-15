— Оля, это моя квартира, и я сама решаю, кому помогать, — заявила мать

Семь лет назад, в один из пасмурных осенних вторников, мне позвонила мама. Сквозь шум соединения, кашель посторонних людей и механический голос диктора, объявлявший номера талонов в очереди, прорвался её энергичный, почти радостный голос.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)