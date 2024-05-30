Андрей Ургант назвал Заворотнюк знаковой фигурой в искусстве

Global Look Press/Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Советский и российский актер и телеведущий Андрей Ургант считает Анастасию Заворотнюк знаковой фигурой для российского искусства, в которую была влюблена половина мужчин страны.
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