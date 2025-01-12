Хоккеист Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ до 21 гола

Хоккеист Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в рейтинге лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю до 21 гола, пишет РИА Новости Спорт.