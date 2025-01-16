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Диалло о первом хет-трике и новом контракте с «МЮ»: «Одна из лучших недель в моей жизни»

9 января «МЮ» и Диалло продлили контракт до 2030 года. Сегодня 22-летний вингер сделал первый хет-трик в карьере – за 12 минут в конце матча 21-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (3:1).

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