Thermal Grizzly представила бюджетные термопасты Polartherm X10 и Polartherm X8 Компания Thermal Griz...

Thermal Grizzly представила бюджетные термопасты Polartherm X10 и Polartherm X8Компания Thermal Grizzly, известная на рынке систем охлаждения в качестве поставщика различных термопаст премиум-класса, запустила новый бренд Polartherm, ориентированный исключительно на средний и начальный сегменты термоинтерфейсов.
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