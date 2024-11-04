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Thermal Grizzly представила бюджетные термопасты Polartherm X10 и Polartherm X8 Компания Thermal Griz...

Thermal Grizzly представила бюджетные термопасты Polartherm X10 и Polartherm X8 Компания Thermal Griz...

Thermal Grizzly представила бюджетные термопасты Polartherm X10 и Polartherm X8Компания Thermal Grizzly, известная на рынке систем охлаждения в качестве поставщика различных термопаст премиум-класса, запустила новый бренд Polartherm, ориентированный исключительно на средний и начальный сегменты термоинтерфейсов.

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