Общественный штаб: москвичи активно голосуют на избирательных участках

В первый день президентских выборов жители Москвы активно пользуются возможностью проголосовать на избирательных участках, рассказал СМИ замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в столице Александр Асафов.
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