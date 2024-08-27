Президент Франции Эмманюэль Макрон активно пользуется мессенджером Telegram. Об этом после задержания основателя сервиса Павла Дурова в Париже рассказал экс-депутат французского парламента.
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Президент Франции Эмманюэль Макрон активно пользуется мессенджером Telegram. Об этом после задержания основателя сервиса Павла Дурова в Париже рассказал экс-депутат французского парламента.