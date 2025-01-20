Богомаз: четыре ракеты HIMARS уничтожены над Брянской областью

Global look press/Keystone Press Agency/Cpl. Brendan Mullin Четыре ракеты РСЗО HIMARS и 14 беспилотников самолетного типа уничтожены ночью 20 января над Брянской областью, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.
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