10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Каждый год 10 ноября в нашей стране правоохранители отмечают День сотрудника органов внутренних дел. Это профессиональный праздник оперативников и следователей, дознавателей и участковых, сотрудников ППС и инспекторов ДПС, а также других представителей подразделений органов внутренних дел.