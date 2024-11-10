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10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Каждый год 10 ноября в нашей стране правоохранители отмечают День сотрудника органов внутренних дел. Это профессиональный праздник оперативников и следователей, дознавателей и участковых, сотрудников ППС и инспекторов ДПС, а также других представителей подразделений органов внутренних дел.

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