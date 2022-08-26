Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Сволочь пиндосская, падаль геббельсовская  ты, гибрид смердящего гиеноскунса. ЧТС, Тихановская  шлюха.В Белоруссии кома...
  • Надежда Владыка
    Только такая мерзость как такая гадюка будет воюет против своего народа и истории, но всё списывают на Лукашенко, они...В Белоруссии кома...
  • Evgenija Palette
    Вот, вот... САМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИГР И ТАНКОВЫХ БИАТЛОНОВ!.... ( Для этой сволочи, Луки, который "мы будем з...В Белоруссии кома...

Ржавый "Евгеша": раритетный паровоз может появиться на привокзальной площади Уссурийска

Ржавый "Евгеша": раритетный паровоз может появиться на привокзальной площади Уссурийска

На привокзальной площади Уссурийска собираются создать новый туристический объект. В качестве памятника активисты хотят использовать сохранившийся паровоз военной серии Еа, которого ласково зовут "Евгешей".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх