Ржавый "Евгеша": раритетный паровоз может появиться на привокзальной площади Уссурийска

На привокзальной площади Уссурийска собираются создать новый туристический объект. В качестве памятника активисты хотят использовать сохранившийся паровоз военной серии Еа, которого ласково зовут "Евгешей".
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