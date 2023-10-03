Певица Бузова на показе клипа «Позови», поведала о своем будущем потенциальном избраннике

Российской певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, был устроен закрытый пресс-показ своего нового клипа на композицию «Позови», каким бы она хотела видеть своего супруга, а также описала, какими качествами он должен обладать, ее процитировал «Пятый канал».