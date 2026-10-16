Артистка, которую привыкли видеть с длинными рыжими волосами, подстриглась "под мальчика". Певица Азиза удивила поклонников кардинальной сменой имиджа: артистка отказалась от привычных длинных волос и появилась с короткой светлой стрижкой.
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