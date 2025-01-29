Закон об аресте мигрантов за нетяжкие преступления подписан Трампом

Закон, подписанный президентом США Дональдом Трампом, требует обязательного ареста незаконных мигрантов, даже если они обвиняются в нетяжких преступлениях, 29 января говорится в заявлении президента на церемонии в Белом доме.
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