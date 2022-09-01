Возьми ребенка за руку: в Уссурийске обновили надписи-напоминалки у пешеходных переходов

В Уссурийске возле школ, находящихся рядом с оживленными дорогами, обновили надписи-напоминалки. За год призывающие пешеходов слова быть внимательными стерлись, поэтому, сотрудники ГИБДД совместно с ребятами из отряда ЮИД и родительским патрулем школы № 25 под трафарет белой краской сделали новую разметку.
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