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Два отказа, тайная свадьба и развод через четыре года: история Екатерины Климовой и Гелы Месхи

Два отказа, тайная свадьба и развод через четыре года: история Екатерины Климовой и Гелы Месхи

Весной 2026 года в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ актёр Гела Месхи вспоминал день, изменивший его жизнь.

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